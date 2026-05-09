Dezgeha Asayîşê: Tawanbarên ku otobusa geştyaran li Kelarê aciz kiribû hatin girtin
Navenda Nûçeyan (K24) – Asayîşa Herêma Kurdistanê di demeke kurt de nasnameya wan kesên ku bi motorsîkletan bûn sedema bêzarkirina geştyaran li Germiyanê, tespît kir û ew girtin.
Dezgeha Asayîşa Herêma Kurdistanê ragihand, hêzên wan ên li devera Germiyanê tawanbarên ku şeva 8ê Gulanê li bajarê Kelarê bûn sedema acizkirina geştyaran, girtine.
Li gorî daxuyaniya ku îro Şemiyê (9ê Gulana 2026an) ji aliyê Dezgeha Asayîşê ve hat belavkirin, piştî ku hinek kesan bi motorsîkletan otobuseke geştyaran li Kelarê aciz kirin, hêzên asayîşê dest bi lêkolîn û komkirina agahiyan kirin. Di encamê de, di demeke pir kurt de nasnameya gumanbaran hat tespîtkirin û tîmên asayîşê ew girtin.
Dezgeha Asayîşê aşkere kir, tawanbar li gorî Madeya 495 a Yasaya Cezayê ya Iraqê hatine binçavkirin. Niha dozên wan li dadgehê ne û lêpirsîna bi wan re berdewam dike, da ku bi cezayên xwe yên qanûnî re rûbirû bibin.
Asayîşê tekez kir ku ew ê rê nedin ti kesî ku bibe sedema têkdana aramiya Herêmê û bêzarkirina welatî û geştyaran.