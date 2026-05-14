Dadgehê biryara darvekirinê ji bo Ecac Tikrîtî da
Navenda Nûçeyan (K24) – Dadgeha Bilind a Tawanan a Iraqê, îro Pêncşemê 14ê Gulana 2026an, biryara darvekirinê ji bo Ecac Tikrîtî, serpereştyarê berê yê girtîgeha navdar a Nugrasalmanê da.
Rûniştina duyem a darizandina tohmetbar Ecac Tikrîtî, îro saet 10:00ê sibehê bi amadebûna dozger û tîma parêzeran li Bexdayê hat lidarxistin. Dadgehê piştî nirxandina belge û îfadeyên li ser tawanên wî, biryara darvekirinê ji bo wî pejirand.
Celadê Nugraselman kî ye û tawanên wî çi ne?
Ecac Ahmed Herdan Tekrîtî, fermandarekî leşkerî yê rejîma Beisê li zindana navdar a "Nugra Selman" li parêzgeha Semawayê bû. Ew bi hovîtiya xwe dihat naskirin. Di nav tawanên wî de ev hene:
- Eşkencekirina girtiyan bi hiştina wan di bin tîrêjên tîna rojê ya çolê de.
- Kuştin û binaxkirina mirovan bi zindî.
- Destdirêjiya li ser jinên girtî yên Kurd.
Piştî 37 salan hat girtin
Ecac Ahmed piştî rûxandina rejîma Beisê di sala 2003an de, ber bi Sûriyeyê ve reviyabû û li nêzî Şamê bicih bûbû. Du kurên wî ku endamên El-Qaîdeyê bûn, di şer de hatibûn kuştin.
Dezgeha Ewlehiya Niştimanî ya Iraqê, piştî operasyoneke sîxurî ya hûr ku 6 meh ajot, di tîrmeha 2025an de karî wî tawanbarî li parêzgeha Selahedînê bigire.