Serok Barzanî sersaxî ji nivîskar û rojnamevan Mumtaz Heyderî re xwest
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Mesûd Barzanî peyameke hevxemiyê arasteyî nivîskar û rojnamevanê naskirî yê Kurdistanê Mumtaz Heyderî kir, ji ber koça dawiyê ya kurê wî.
Serok Mesûd Barzanî îro (În, 15ê Gulana 2026ê) peyameke hevxemî û sersaxiyê arasteyî nivîskar û rojnamevanê kevn Mumtaz Heyderî kir, ji ber koça dawiyê ya Karwanê kurê wî.
Serok Barzanî di peyama xwe de hevxemiya xwe bo malbata Xudêjêrazî nîşan da û ragihand: "Bi mixabiniyeke zêde ve nûçeya koça dawiyê ya Karwanê kurê we gihîşt min. Ez sersaxiyê ji we û malbat û kesûkarên we re dixwazim û xwe hevparê xema we dizanim."
Di berdewamiya peyamê de, Serok Barzanî ji Xudayê Mezin daxwaz kir ku canê Xudêjêrazî bi bihişta mezin şa bike û sebir û hedarê bide hemî aliyan.
Peyama Serok Barzanî:
Bi navê Xudayê Mezin û Dilovan
Rêzdar Seydayê Mumtaz Heyderî
Bi mixabiniyeke zêde ve nûçeya koça dawiyê ya Karwanê kurê we gihîşt min.
Ez sersaxiyê ji we û malbata û kesûkarên we re dixwazim û xwe hevparê xema we dizanim.
Ez ji Xudayê mezin daxwaz dikim ku canê Xudêjêrazî bi bihişta mezin şa bike û sebir û hedarê bide hemî aliyan.
Îna lîlah weîna îleyhî racîon
Mesûd Barzanî
15ê Gulana 2026ê