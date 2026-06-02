Mesrûr Barzanî: Divê parlamen were çalakkirin û dawî li xitimîna siyasî were anîn
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 2ê Hezîrana 2026an, pêşwazî li Balyozê Fransayê yê li Iraqê Patrick Durel kir.
Di civînê de, tevî tekeziya li ser xurtkirina têkiliyên navbera Herêma Kurdistanê û Fransayê di warên cuda de, rewşa giştî ya Iraq û navçeyê hat gotûbêjkirin. Herwiha nêrîn li ser girîngiya parastina asayîş û aramiya Herêma Kurdistanê û Iraqê hatin guhertin.
Di beşeke din a guftûgoyan de, Serokwezîr Mesrûr Barzanî tekezî li ser pêwîstiya çalakkirina Parlamena Kurdistanê, çareserkirina kêşeyan bi hestê berpirsyariyê û dawîanîna bi xitimîna proseya siyasî li Herêma Kurdistanê kir.
Herwiha guftûgo li ser giringiya piştgirîkirina hikûmeta federal ji bo rûbirûbûna astengî û kêşeyên ewlehî, aborî û darayî hat kirin.