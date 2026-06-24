Hefteya bê şandeke bilind a Herêma Kurdistanê serdana Bexdayê dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Encûmena Wezîran a Herêma Kurdistanê bi serokatiya Serokwezîr Mesrûr Barzanî civiya û tê de bi tevahiya dengan pêşniyara Wezareta Kar bo destnîşankirina kêmtirîn mûçeyê mehane yê xanenişîniya karkerên kerta taybet bi 500 hezar dînaran pejirand. Herwesa piştgiriya xwe bo komnivîsa hevpar a gumrika Herêma Kurdistanê û Bexdayê li ser bicihanîna sîstema ASYCUDAyê nîşan da.
Encûmena Wezîran a Herêma Kurdistanê îro (Çarşem, 24ê Hezîrana 2026ê) bi serokatiya Serokwezîr Mesrûr Barzanî û bi amadebûna Cîgirê Serokwezîr Qubad Talebanî civîna xwe ya asayî li dar xist.
Yekxistina sîstema gumrikî û ASYCUDAyê li gel Bexdayê
Di para yekê ya wê civînê de, kurteya komnivîsa hevpar a navbera Desteya Gumrika Federal û Gumrika Herêma Kurdistanê li ser bicihanîna sîstema elektronî ya "ASYCUDA"yê hat pêşkêşkirin, ku di roja 18ê Hezîrana 2026ê de li Bexdayê hatibû îmzekirin. Komîsyona teknîkî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê hûrgiliyên vê jihevtêgehiştina destpêkî berçav kirin.
Encûmena Wezîran bi giringî ve li vê pêngavê dinêre, ku armanca wê yekxistin û elektronîkirina rêkarên gumrikî ye li seranserî Iraqê bo zêdekirina dahata giştî û kêmkirina rûtînê. Bo vê meremê, wezaretên Darayî, Bazirganî, Navxwe, Plandanîn, Çandinî, Tendurustî, Desteya Weberhênanê û Fermangeha Teknolojiyaya Zanyariyan hatin raspartin daku hevahengiyê li gel hevparên xwe yên federal bikin bo amadekirina pejirandina dawiyê di civîna Encûmena Wezarî ya Aborî de, ku biryar e hefteya bê şandeka bilind a Herêmê serdana Bexdayê bike.
Biryara dîrokî bo karkerên kerta taybet
Di para duyê de, Encûmena Wezîran nîqaş li ser mijara xanenişînî û garantiya civakî ya karkeran kir. Wezîra Kar û Karûbarên Civakî raporek li ser çaksaziyên vê pêvajoyê, dîjîtalbûna rêkaran û çalakkirina Sindoqa Garantiya Civakî pêşkêş kir.
Li gorî wê raportê, niha hejmara pirojeyên misogerbûyî gihîştiye nêzîkî 64 hezar pirojeyan û hejmara karkerên misogerbûyî bi rengekê berçav zêde bûye ku gihîştiye nêzîkî 320 hezar karkeran. Ev rêkar dibin sedema paldana ciwanan bo karkirina di kerta taybet de. Di dawiya raporê de, Wezîra Kar pêşniyara destnîşankirina kêmtirîn mûçeyê xanenişîniyê kir.
Serokwezîr û Cîgirê Serokwezîr bi navê Encûmena Wezîran destxweşî li Wezîra Kar kir, bo van pirojeyên giring ên di çarçoveya bernameya kabîneyê de. Paşê Encûmena Wezîran bi pişkdariya hemî dengan pêşniyara Wezareta Kar pejirand, bo diyarkirina:
Kêmtirîn mûçeya mehane ya xanenişîniya karkerên kerta taybet: 500.000 dînarên Iraqî.
Amarên serekî yên raporta Wezareta Kar:
Kêmtirîn mûçeya xanenişîniya kerta taybet: 500 hezar dînar
Hejmara karkerên misogerbûyî: Nêzîkî 320.000 karkeran
Hejmara pirojeyên di sîstemê de: Nêzîkî 64.000 pirojeyan