Rêya dualî ya Şêxan - Dihokê di Îlona îsal de tê temamkirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Qezaya Şêxanê di qonaxeka nû ya avedankirinê de ye. Projeya girêdana bajarê Şêxanê û nahyeyên Etrûş û Qesrokê bi cadeya dualî ya Baedrê - Dihokê ve gihîşt qonaxên baş. Ev proje dê bargiraniya trafîkê kêm bike û jêrxaneya aborî ya deverê bihêztir bike.
Li gorî zanyarên meydanî, kar li ser vê rêya stratejîk bi dirêjahiya 8 kîlometreyan û bi budceyeka zêdetir ji 16 milyar dînaran berdewam e, ku heta niha 45% ji karên wê hatine temamkirin. Ev piroje ji aliyê kompanyaya “North Light”ê ve bi kalitiyeka bilind û li dû standardên cîhanî tê bicihanîn û biryar e di meha Îlona îsal (2026) de karên wê bi temamî bi dawî bên.
Pêşxistina aborî û kurtkirina rêya Perestingeha Lalişê
Ev proje ji bilî hêsankirina hatinûçûna rojane ya bi dehan welatiyên vî sînorî, dê bibe sedema pêşkeftina aboriya deverê; ji ber ku hejmareke zêde ya zeviyên çandinê, cihên geştyariyê û şûnwarên dîrokî dikevin ser vê rêya serekî.
Bi temambûna vê pirojeyê, qerebalixî û xeteriya ku li ser cadeyên kevn hebû bi dawî dibe û jêrxaneya aborî ya deverê bi rengekê serdemî bi bajarê Dihokê re tê girêdan. Di biyavê rê û piran de, piştî temambûnê, ji Dihokê heta qezaya Şêxanê û Perestingeha Lalişê cade dê bi temamî bibe dualî, ku ev yek jî rêyê kurt dike û rûdanên trafîkê gelek kêm dike.
Qezaya Şêxanê ku ji aliyê îdarî ve girêdayî parêzgeha Dihokê ye, yek ji navendên giring ên piralîbûna dînî û çandî ye li Kurdistanê, bi taybetî ku Perestingeha Lalişê (navenda ruhanî ya Kurdên Êzîdî) li vî sînorî ye.
Çêkirina vê rêya dualî bi budceyê 16 milyar dînaran di sala 2026ê de pêngaveka stratejîk a Kabîneya Nehê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye, bo pêşxistina jêrxaneya deverê û kerta geştiyariya dînî û çandî, ku her sal bi hezaran geştyar û Êzîdî serdana wê dikin.