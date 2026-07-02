Nahit Eren: Amedspor ji bo veguhestina yarîzanên stêrk li benda bidawîhatina Kupa Cîhanê ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Amedsporê Nahit Eren derbarê amadekariyên tîmê yên ji bo Super Lîgê de diyar kir, hinek yarîzanên di rojeva wan de ne niha di Kupa Cîhanê de ne û daxwaza sebrê ji alîgiran kir.
Serokê Amedsporê Nahit Eren bal kişand ser zehmetiyên pêvajoya veguhestina yarîzanan (transfer) û ragihand, Kupa Cîhanê rasterast bandorê li ser xebatên wan dike. Eren got: "Hinek yarîzanên ku em pê re di peywendiyê de ne, niha bi tîmên xwe yên neteweyî re di Kupa Cîhanê de ne. Piştî bidawîbûna kupayê, wê transferên me zelaltir bibin. Em ji alîgirên xwe daxwaz dikin ku bi sebir bin; wê transferên stêrk ên ku li Amedsporê û kalîteya lîstika me werin, çêbibin."
Amadekariyên kempê: Erzîrom û Burdur
Nahit Eren aşkere kir ku wan ji bo sezona nû bernameyeke kempê ya du-qonaxî amade kiriye. Li gorî vê planê:
- Qonaxa Yekem: Tîm wê li Erzîromê bicive.
- Qonaxa Duyem: Amadekarî wê li Burdurê berdewam bikin.
Eren da zanîn, teknîk-dîrektor wê di kempê de kadroya heyî û yarîzanên nû ji nêz ve binase û li gorî wê raporekê amade bike, ka dê bi kîjan yarîzanan re berdewam bikin.
Stratejiya veguhastinê: Ne tenê nav, lê kalîte
Serokê Amedsporê destnîşan kir, ew naxwazin bi lez û bez veguhastinên xelet bikin. Eren wiha axivî: "Em naxwazin tenê ji bo ku navê wî 'stêrk' e yarîzanekî bînin. Divê ew yarîzan li gorî sîstema rahênerê me, sîstema lîstika Amedsporê û çanda yaneya me be. Em bi yarîzanên ku raya giştî wan nas dike re di peywendiyê de ne."
Eren her wiha bal kişand ser bilindbûna lêçûnên yarîzanên navxwe û nezelaliya qaîdeyên yarîzanên biyanî li Tirkiyeyê, ku ev yek bandoreke neyînî li bazarê dike.
Rêveberê Werzişî û Bilêta Salane
Nahit Eren bibîr xist ku wan bi Serkan Reçber re rêyên xwe veqetandine û niha dixwazin meqamê "Rêveberê Werzişî" ji nû ve ava bikin.
Di dawiyê de, Eren spasiya alîgirên Amedsporê kir ku bala wan li ser bilêtên salane (yên werzê) pir zêde bûye û got: "Firotina bilêtan di demeke kurt de nîşan dide ku alîgirên me çiqasî li tîma xwe xwedî derdikevin. Em ê di nêz de bi transferên ku daxwazên wan bi cih bînin, derkevin pêşberî raya giştî."