Encûmena Wezîran: Divê welatî bi hêsanî sotemeniyê peyda bikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Encûmena Wezîran a Herêma Kurdistanê îro (Çarşem, 29ê Tîrmeha 2026ê) bi serokatiya Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî civîna xwe ya asayî li dar xist. Di civînê de stratejiya bilez a çareserkirina arêşeya benzîn û karebayê hat pejirandin, herwesa tekez li ser mafên destûrî yên Herêma Kurdistanê di budceya bê ya Iraqê de jî hat kirin.
Di destpêka civînê de, Encûmena Wezîran êrîşên terorîstî yên li ser Herêma Kurdistanê bi tundî şermezar kirin û ew wekî gefeka eşkere bo ser ewlehî û jiyana welatiyan bi nav kirin. Tekez jî hat kirin ku Herêma Kurdistanê tu carî nebûye pişkek ji alozî û girjiyên deverê.
Çareserkirina arêşeya benzîn û karebayê
Di para yekê de, Wezareta Çavkaniyên Xwezayî hat raspartin ku hemî pêngavên pêdivî bo çareserkirina arêşeya sotemeniyê, zêdekirina berhemanîna gazê û vegerandina şiyana westgehên karebayê bo asta asayî biavêje.
Herwiha biryar hat dan ku bi hevahengî ligel aliyên peywendîdar, çavdêriyeka tund li ser bazar û kalitiya sotemeniyê bê kirin, daku rê li qutkirin û destbiserdegirtina bihayê benzînê bê girtin. Di vê çarçoveyê de jî, tekez li ser para destûrî ya Herêma Kurdistanê ji petrola navxweyî ya Iraqê li gorî hejmara şêniyan hat kirin.
Amadekariyên bo budceya 2027ê
Di para duyê ya civînê de, wezaretên Darayî û Plankirinê hatin raspartin ku bi hevahengî ligel hemî saziyan, nêrîna yekgirtî û xişteya daxwazên Herêma Kurdistanê bo projeqanûna budceya federalî ya sala 2027ê amade bikin.
Armanc ji vê pêngavê rakirina hemî wan astengiyên qanûnî ye yên ku di salên borî de bûne sedema paşdaxistina mûçeyên fermanberên Herêma Kurdistanê. Herwiha biryar hat dan ku di demeka nêzik de civîneka hevpar ligel fraksiyonên Kurdistanî yên li Bexdayê bo yekxistina helwestan bê kirin.
Helwest li ser qerz û alîkariyên navdewletî
Di para dawiyê ya civînê de, Encûmena Wezîran danûstandin li ser projeqanûnên girêdayî qerz û alîkariyên navdewletî kirin. Encûmenê tekez kir ku mafê destûrî yê Herêma Kurdistanê ye ku para xwe ji her qerz û alîkariyeka navdewletî ya ku hikûmeta federalî bi dest dixe wergire, ji ber ku Herêma Kurdistanê di vegerandina wan qerzan û feydeyên ser wan de herdem pişkdar e, lewma nabe mafên darayî yên Herêma Kurdistanê di vê mijarê de bê piştguhxistin.