Êrîş li ser bajarê Pîranşarê hate kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Aloziyên serbazî yên di navbera Amerîka û Îranê de careke din gihîştin lûtkeyê. Îranê bi mûşekên balîstîk bingehê Amerîkayê yê li Urdinê armanc girt, di bersivê de jî Amerîkayê li herêmeke sînorî ya bajarê Pîranşarê yê Rojhilatê Kurdistanê xist.
Artêşa Urdinê îro 29ê Tîrmeha 2026an ragihand, wan 5 mûşekên Îranî yên ku ber bi axa wan ve hatibûn avêtin, di asman de xistine xwarê. Malpera "Axios" a Amerîkî jî aşkere kir, ev mûşek bi mebesta lêdana bingehê serbazî yê Amerîkayê hatine avêtin. Ev êrîş tenê çend roj piştî biryara Serokê Amerîka Donald Trump tê, ku ji bo derfeta dîplomasiyê, êrîşên ser Îranê dabûn rawestandin.
Televîzyona fermî ya Îranê ragihand, firokeyên Amerîkayê êrîşî sînorê bajarê Pîranşarê yê ser bi parêzgeha Urmiyeyê kirine. Heta niha Îranê ti zanyariyên hûr derbarê armanc û ziyanên vê êrîşê de belav nekirine, lê ev wekî bersiveke rasterast a Washingtonê ji bo êrîşên mûşekî yên Tehranê tê dîtin.
Ev geşedanên serbazî nîşan didin ku "derfeta dîplomatîk" a ku Trump behsa wê dikir ber bi hilweşînê ve diçe. Çavdêrên siyasî hişyarî didin ku rûbirûbûna rasterast a li ser sînorên Îranê û li nav axa welatên cîran, dikare navçeyê ber bi şerekî berfireh û nekontrolkirî ve bibe.