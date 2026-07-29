Trump: Mîlîş şêrpenceya cîhanê ne
Navenda Nûçeyan (K24) – Amerîkayê Donald Trump soz da ku bersiveke leşkerî ya pir tund bide, piştî ku hêzên Amerîkayê li ser xaka Urdinê bi serkeftî rûbirûyî êrişeke mûşekî ya balîstîk a Îranê bûn û ew pûç kirin.
Di hevpeyvînekê de ligel kanala "Fox News", Trump ragihand: "Em ê waneyeke pir giran bidin wan û bersiveke piştşikên bidin; ew ê derbeyeke wisa bixwin ku ti carî ji bîr nekin."
Serokê Amerîkayê amaje bi wê yekê jî kir ku êrişa Îranê bi şêweyeke ji nişka ve hatiye kirin û hêzên Amerîkayê tenê çend xulekên kêm di dest de bûn ji bo bersivdayînê, lê wan karî hemû mûşekan berî ku bigihêjin armancên xwe, li asmanan têk bibin.
Trump her wiha got, wî vîdyoyeke hêzên Amerîkayê temaşe kiriye ku tê de bi awayekî rasterast xal û arasteyên mûşekan destnîşan kirine.
Di beşeke din a daxuyaniya xwe de, Trump aşkere kir ku ew êrişên asmanî yên şeva borî yên li ser milîsên ser bi Îranê ve li Iraqê hatine kirin, bi agahdariya hikûmeta Iraqê bûne.
Trump ew mîlîş wekî "şêrpenceya cîhanê" wesif kir û ragehand ku niha danûstandin li ser derxistina hişyarî û bicihanîna zêdetir rêkaran dikin bo ser tevahiya hêzên alîgirên Îranê li navçeyê.
Desteya Heşda Şeibî di daxuyaniyekê de kuştina 20 çekdaran û birîndarbûna 32 çekdarên din di êrîşên Siûdî û Amerîkayê bo ser bingehên wan de ragehand, peymana tolvekirinê jî da.