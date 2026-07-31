Parlamentoya Iraqê li ser bombebaranên Amerîka û Siûdiyeyê dicive
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Lîjneya Ewlehî û Berevaniyê ya Parlamentoya Iraqê daxwaza civîneke awarte ji hemî endamên lîjneyê di roja Şemiyê de kir, ji bo nîqaşkirina bombebaranên balafirên şer ên Amerîka û Siûdiyeyê li ser bingehên Heşda Şeibî li parêzgehên Iraqê.
Li gorî nivîsareke fermî ya Lîjneya Ewlehî û Berevaniyê li Parlamentoya Iraqê, Serokê Lîjneyê Xalid Ubêdî daxwaziyeke fermî arasteyî hemî endaman kiriye ku saet 12:00 ê nîvroya roja Şemiyê, 1ê Tebaxa 2026ê, li bingeha lîjneyê li nav Parlamentoya Iraqê amadeyî civîneke awarte bin.
Ev civîna bilez piştî daxwaza çend endamên lîjneyê tê, bi merema nîqaşkirina li ser encamên wan bombebaranên asmanî yên hevpar ên balafirên Amerîka û Siûdiyeyê ku bingehên hêzên Heşda Şeibî li parêzgehên Iraqê kirine armanca êrîşên xwe, ku di encamê de gelek serbazên girêdayî hêzên Iraqê hatin kuştin û birîndarkirin, û ev pêvajo jî wekî êrîşeke eşkere li ser serweriya axa Iraqê hat tomarkirin.
Armanca vê civînê jî nîqaşkirina pêşveçûnên serbazî û gihîştina bi zincîreyeke biryar û raspardeyên fermî yên parlamentoyê dibe, ji bo gihandina wan bi aliyên hikûmî û dîplomatîk li Bexdayê.
Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê (CENTCOM) û Wezareta Berevaniyê ya Siûdiyeyê li roja Çarşemê, 29ê Tîrmeha 2026ê, ragihandibûn ku wan hejmareka êrîşên asmanî yên hevahengkirî kiriye ser çend bingehên lojîstîk û embarên çekan ên komên çekdar ên nav Heşda Şeibî. Van êrîşan parêzgehên Bexda, Wasit, Neynewa, Besra û Kerkûkê vegirtine.
Li gorî daxuyaniya her du welatan, ev êrîş "bersiveke rasterast û yekalîker e" ji bo zêdebûna êrîşên ku sînoran binpê dikin, bi taybetî jî piştî ku di sê rojên borî de zêdetirî 30 dronan arasteyî saziyên petrol û enerjiyê yên li deverê û bingehên Amerîkayê hatine kirin.