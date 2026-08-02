Serok Barzanî cejna Çileyê Havînê li Êzidiyan pîroz dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî cejna Çilê Havînê li Êzidiyan pîroz dike û hêviyê dixwaze ku hemî cejn û helkeftina bi aramî û hêminî derbaz bikin.
Baregayê Barzanî îro (Yekşem, 2ê Tebaxa 2026ê) peyama Serok Barzanî belav kir ku tê de hatiye, “Bi helkefta Cejna Çilê Havînê ya xûşk û birayên Êzidî, ez pîrozbahiyeke germ li Civata Ruhanî, oldar û hemû Êzidiyên Kurdistanê û cîhanê dikim.”
Serok Barzanî di peyama xwe de herwesa gotiye: “Ez hêvî dikim xwişk û birayên Êzidî hemû cejn û helkeftên xwe di aramî û tebayiyê de derbas bikin.”
Peyama Serok Barzanî ji bo Cejna Çileyê Havînê ya Kurdên Êzidî
Bi navê Xudayê mezin û dilovan
Bi helkefta Cejna Çilê Havînê ya xûşk û birayên Êzidî, ez pîrozbahiyeke germ li Civata Ruhanî, oldar û hemû Êzdiyên Kurdistanê û cîhanê dikim.
Ez hêvî dikim xwişk û birayên Êzidî hemû cejn û helkeftên xwe di aramî û tebayiyê de derbas bikin.
Cejna we pîroz be û bimînin di xêr û xweşiyê de.
Mesûd Barzanî
2ê Tebaxa 2026