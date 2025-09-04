Başbakan'dan Mevlit Kandili mesajı

2025-09-04 09:39

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Mevlit Kandili’nin barışın, birliğin, birlikte yaşamanın ve adaletin gelişmesine olanak tanıması temennisinde bulundu.

Başbakan Barzani, 4 Eylül Perşembe günü, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Bu mübarek gün, insanlığın yüksek değer ve ilkelerinin daha da güçlenmesine, barışın, birliğin, birlikte yaşamanın ve adaletin gelişmesine vesile olsun.” diyen Başbakan Barzani, Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlit Kandili’ni kutladı.

Başbakan, mesajının devamında, “Peygamberin doğum günü kutlu olsun, Allah Kürdistan’ı korusun.” sözüne yer verdi.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan ve rebiülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen Mevlit Kandili her yıl kutlanıyor.