MSB: Birliğin korunması için SDG'nin Suriye ordusuna entegre olması gerekiyor

2 saat önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin birliğini korumak için Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuna entegre olması gerektiğini belirterek, Şam ile devam eden askeri koordinasyonun altını çizdi. Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri yetkilerinin uzatılması ve bölgede binlerce asker bulundurmasının ardından geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 23 Ekim 2025 Perşembe günü, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye’ye yönelik soruları yanıtlayan kaynaklar, Suriye Hükümetinin tüm kurum ve birimleriyle yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kaynakların açıklamasına göre 13 Ağustos 2025 tarihinde “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” imzalanması sonrası Suriye Hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmekte.

SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunun kritik öneme sahip olduğu, bu hususun Türkiye tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, şu sözleri sarf etti:

“Bu kapsamda; SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir.

Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 21 Ekim 2025 Salı günü gerçekleştirilen toplantıda, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde terör tehdidinin sürüyor olması ve kalıcı istikrarın henüz tesis edilememesinin, milli güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkat çekilen tezkerede, "Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleri mevcudiyetini sürdürmekte ve ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik tehdit oluşturmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

SDG'nin, Suriye merkezi yönetimine entegre olmaya yönelik "adım atmayı ayrılıkçı ve ayrıştırıcı gündemi dolayısıyla reddettiği, ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik sürecin ilerletilmesini de engellemeye çalıştığı" kaydedilen tezkerede, "Diğer taraftan, Suriye'de mevcut yönetimin beklenti ve gereksinimi doğrultusunda ülkenin terörle mücadele imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sivillerin günlük yaşamlarını ve geri dönüşlerini olumsuz etkileyen mayınların temizlenmesi, ülkedeki kimyasal silahların yerlerinin tespiti ve imhası süreçlerinde de ulusal çabalara eşlik eden uluslararası çalışmaların desteklenmesi ihtiyacı bulunmaktadır." sözleri kullanıldı.