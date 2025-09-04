Duhok'tan dönen aile kaza yaptı: 3 ölü, 2 yaralı

2025-09-04 12:13

Erbil-Duhok yolunda meydana gelen trafik kazasında biri Peşmerge 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Duhok’tan Erbil’e dönüş yapan bir aile Ruviya nahiyesi yakınlarında kaza yaptı. 4 Eylül’de yaşanan olayda, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Ruviya Trafik Polisi Müdürü Saadi Abdullah, kazaya ilişkin Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Duhok’tan Erbil’e dönen bir ailenin Ruviya nahiyesine bağlı Gırdeswr köyü yakınlarında görev yerine gitmek üzere yolun karşına geçmek isteyen Peşmergeye çarptığını belirtti.

Olayda Peşmerge’nin yaşamını yitirdiğini söyleyen Abdullah, çarpmanın etkisiyle otomobili kullanan aile babasının kontrolü kaybettiğini ve duvara çarptığını aktardı.

Abdullah, otomobilin duvara çarpmasıyla araçtaki 4 kişilik aileden 2’sinin hayatını kaybettiğini, birinin durumu ağır olmak üzere 2’sinin yaralandığını kaydetti.