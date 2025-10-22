Türkiye ile Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın öncülüğünde iki ülke arasında 4 anlaşmaya imza atıldı.

Erdoğan, mevkidaşlarının davetleri üzerine Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turuna çıktı. Dün (21 Ekim) Körfez turunun ilk durağı Kuveyt’e giden Erdoğan, bu ülke ile yeni anlaşmalara imza attı.

Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, Kuveyt Emirine Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından Türkiye ile Kuveyt arasındaki Deniz Taşımacılığı Anlaşması, Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, enerji alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı ve doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ilk durağında, Kuveyt'i ziyaret etti.

