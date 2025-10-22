Trump: Putin ile boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmesi konusunda, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya Trump, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." yanıtını verdi.

Sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima eden Trump, "Henüz bir karar vermedik." diye konuştu.

Putin ile görüşmeyi neden iptal ettiğiyle ilgili bir soruya cevap veren Trump, "Ben bir şey söylemedim. Öyle olacağını söylemedim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki 2 gün içinde ne yapacağımız konusunda size bilgi vereceğiz." diyerek, olası bir zirvenin halen mümkün olduğuna işaret etti.