Google, Kürdistan Bölgesi haritasını çizdi

52 dakika önce

Google, harita hizmeti Maps bölümüne Kürdistan Bölgesi'nin (Başur) haritasını ekledi.

Haritada Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe illeri Kürdistan Bölgesi'nin sınırlarını belirliyor.

Google Maps servisinin belirlediği haritada Kerkük'ün yer almaması dikkat çekti.

Dünyanın en yaygın kullanımına sahip arama motoru olan Google, kullanıcılarına zengin bir altyapı sunmaktadır.

Google, Haritalar hizmetiyle bir adrese gitmek isteyen kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor.