Dünya Bankasından Suriye'nin yeniden inşa maliyeti tahmini

3 saat önce

Suriye'nin çatışma sonrası yeniden inşa maliyetinin 216 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, Halep ve Şam kırsalı en yüksek yeniden inşa yatırımına ihtiyaç duyacak bölgeler olarak öne çıkıyor.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Suriye genelindeki altyapı ve bina varlıklarının ele alındığı "Suriye Fiziki Hasar ve Yeniden İnşa Değerlendirmesi 2011-2024" başlıklı raporun yayımlandığı belirtildi.

Bankaya göre Suriye'nin yeniden inşa maliyeti 13 yılı aşkın süren çatışmaların ardından 216 milyar dolar olarak tahmin edilirken, çatışma öncesi brüt sermaye stokunun yaklaşık üçte biri zarar gördü.

Altyapı, konut ve konut dışı binalara verilen doğrudan fiziksel zararın tutarının 108 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, değerlendirilen kategoriler arasında en çok zararı altyapının gördüğü ve toplam hasarın yüzde 48'ini oluşturduğu, toplam hasar açısından Halep, Şam kırsalı ve Humus'un en çok etkilenen bölgeler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hasar gören fiziki varlıkların yeniden inşa maliyetinin 140 milyar ila 345 milyar dolar arasında olacağı öngörülürken, en olası tahmin ise 216 milyar dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 75 milyar dolarının konutların yeniden inşa maliyeti, 59 milyar dolarının konut dışı yapılar ve 82 milyar dolarının altyapıyı içerdiği, Halep ve Şam kırsalı en yüksek yeniden inşa yatırımına ihtiyaç duyacak bölgeler olarak öne çıktı.

Tahmini fiziksel yeniden inşa maliyetlerinin Suriye'nin 2024 yılı için öngörülen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık 10 katı olduğuna dikkat çekilirken, bu durumun zorlukların boyutunu ve uluslararası desteğe duyulan büyük ihtiyacı gözler önüne serdiği ifade edildi.

Açıklamada, çatışmanın Suriye ekonomisini "mahvettiği" ve 2010-2022 döneminde reel GSYH'nin yaklaşık yüzde 53 düştüğü kaydedildi.