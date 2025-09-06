Gizemli cismin en net fotoğrafı paylaşıldı

12 saat önce

Bilim insanları, uzun zamandır tartışma konusu olan "3I/ATLAS"ın en net fotoğrafını paylaştı.

DHA'da yer alan habere göre bilim insanları, Güneş Sistemi’nden geçen "3I/ATLAS"ın gizemini çözdüklerini açıkladı.

Şili’deki Gemini South Gözlemevinde elde edilen en net görüntüler, aylardır tartışma konusu olan "3I/ATLAS"ın gizemini çözdü.

221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru ilerleyen cismin, çekirdeğinin çevresinde parlak bir bölge ve Güneş’in aksi yönünde uzanan bir kuyruğa sahip olduğu belirtildi.

Lancashire Üniversitesinden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde ‘3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’ye göre "3I/ATLAS"ın atmosferi, Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit, daha az su içeriyor. Bu da cismin, kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları verdiğini söylüyor.