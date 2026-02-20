Google Gemini'dan yeni dönem: Yapay zeka ile saniyeler içinde şarkı üretimi

3 saat önce

Teknoloji devi Google, üretken yapay zeka ailesi Gemini’ın yaratıcı yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyarak müzik oluşturma özelliğini resmen kullanıma sundu. Google DeepMind’ın geliştirdiği en gelişmiş müzik modeli Lyria 3 tarafından desteklenen bu yeni sistem, kullanıcıların hayal gücünü saniyeler içinde besteye dönüştürüyor.

Metinden ve Videodan Müzik Yaratıyor

Gemini’ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar; sadece metin komutları değil, fotoğraf veya video girdileriyle de 30 saniyelik özgün parçalar oluşturabiliyor. Bir ruh hali, bir müzik türü, özel bir anı veya kişisel bir şaka sisteme girildiğinde; yapay zeka sözleri, enstrümantal düzenlemesi ve hatta kapak tasarımıyla eksiksiz bir eser ortaya koyuyor. Şarkı sözlerini otomatik oluşturan sistem, kapak görselleri için ise "Nano Banana" modelini kullanıyor.

Telif Hakları ve Güvenlik Önlemleri: "SynthID" Devrede

Google, sanatçıların haklarını korumak ve güvenliği sağlamak adına sisteme "SynthID" teknolojisini entegre etti. Bu teknoloji, üretilen her parçaya insan kulağının duyamayacağı dijital bir filigran yerleştirerek, içeriğin yapay zeka tarafından üretildiğini tescilliyor.

Gemini, mevcut eserleri kopyalamak yerine tamamen özgün materyaller üretmek üzere tasarlandı. Kullanıcı komutlarında gerçek sanatçılara atıfta bulunulsa dahi, sistem telifli müziği birebir kopyalamıyor, sadece genel üsluptan ilham alıyor. Ayrıca olası ihlallere karşı içerik filtreleri uygulanıyor ve kullanıcılara bildirim hakkı tanınıyor.

Kimler Kullanabilecek?

Ticari bir hit yaratmaktan ziyade, eğlenceli müzikal deneyler yapmak amacıyla geliştirilen özellik, şu şartlarla sunuluyor:

- Yaş Sınırı: 18 yaş ve üzeri kullanıcıların erişimine açık.

- Abonelik: Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri daha yüksek kullanım limitlerine sahip olacak.

- Dil Desteği: İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Hintçe, Japonca, Korece ve Portekizce dillerini destekliyor.