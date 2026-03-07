Başbakan Barzani ve Bahreyn Kralı bölgedeki durumu görüştü

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al-i Halife, iki taraf arasındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Mesrur Barzani ve Bahreyn Kralı, 6 Mart 2026 Cuma günü, telefonda görüştü.

Başbakan Barzani, X sosyal medya hesabından görüşmeye dair paylaştığı mesajında, Bahreyn Kralı ile bölgedeki genel durum ve gerilimleri görüştüğünü belirtti.

Çatışmalar ve gerilimler konusunda derin endişelerini dile getirdiklerini kaydeden Mesrur Barzani mesajının devamında, "Bölgede barış ve istikrarın korunması için iki taraf arasında koordinasyonun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdik." dedi.