Pezeşkiyan: Bölge ülkeleri ile düşmanlığımız yok

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır." dedi.

Pezeşkiyan'dan komşu ülkelere yönelik dikkati çeken mesajlar geldi.

Geçici Liderlik Konseyinin, "İran'a yönelik bir saldırı o ülkelerden gelmediği sürece, komşulara yönelik saldırı yapılmaması" yönünde karar aldığını söyleyen Pezeşkiyan, İran'ın bölge ülkeleriyle herhangi bir düşmanlık içinde olmadığını vurguladı.

"Komşu ülkelerden özür diliyorum." diyen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin meşru müdafaa hakkına dikkati çekti.

İran'ın mecbur bırakıldığı bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca dün (6 Mart 2026 Cuma) yapılan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, komşu ülkelere yönelik saldırıların durdurulmasına ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesine karar verildiğini, ancak bu ülkelerin kendilerinin İran'a saldırı başlatması durumunda bunun geçerli olacağını açıkladı.