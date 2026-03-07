Bugün Süleymaniye'deki raperinin 35. yıl dönümü

1 saat önce

Bundan 35 yıl önce Süleymaniye halkı eski Baas rejimine karşı ayaklanarak Süleymaniye'deki rejim kurumlarının kontrolünü ele geçirdi. Bu olay, Kürdistan kurtuluş hareketinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Sabahın erken saatlerinde, şehir sakinleri ve halkı gruplar halinde toplanarak rejimin güvenlik ve askeri birimlerine karşı ayaklandı.

Akşam saatlerinde birkaç Irak ordusu helikopteri şehrin semalarında uçuş yapsa da, Peşmerge ve halkın güçlü direnişi rejimin zulmüne son verdi.

Rejim güçlerinin elinde kalan tek mevzi Emne Sureke (Kızıl Güvenlik Merkezi) idi, ancak ertesi gün, 8 Mart'ta, Peşmerge güçleri ve halk bölgenin kontrolünü ele alarak ve orada saklanan rejim yetkililerini öldürdü.

Bu olay, on yıllarca süren baskıyı sona erdirmekle kalmadı, aynı zamanda tüm siyasi güçlerin ve halkın birlikte yeni bir mücadele ve özgürlük aşaması yaratmasına katıldığı ulusal birliğin önemli bir sembolü haline geldi.