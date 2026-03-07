Macron'dan Sudani'ye: Irak'ı tamamen destekliyoruz ve ülke çatışmaya sürüklenmemeli

2 saat önce

Irak Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askeri operasyonları durdurmak için çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Sudani, 6 Mart 2026 Cuma günü Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, askeri operasyonları durdurmak için çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir telefon aldığı ve görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Sudani, askeri operasyonları durdurmak için çabaların yoğunlaştırılmasının önemini vurgularken uluslararası toplumun, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra büyük devletlerin, savaşı durdurmak, daha fazla tırmanışı önlemek ve bölgenin istikrarını ve kalkınmasını korumak için Lübnan'da yaşanan hedef almayı ve yerinden etmeyi reddederek çalışması gerektiğini belirtti.

Macron ise ülkesi ile Irak Hükümeti arasında, savaşın yayılmasını önlemek ve bunun bölge ülkeleri üzerindeki yansımalarını azaltmak için ortak çalışmanın önemini teyit etti.