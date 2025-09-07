SOMO: ABD yaptırımları Irak petrol ihracatını kapsamıyor

13 saat önce

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Genel Müdürü Ali Nezar, ABD'nin uyguladığı petrol yaptırımlarının Irak’ın ham petrol ihracatını kapsamadığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, temmuz ayı başında İran petrolünü Irak petrolü gibi göstererek kaçak yollarla satan petrol kaçakçılığı şebekesine karşı yaptırımlar uyguladığını duyurmuş ve şebekenin Iraklı iş adamı Salim Ahmed Said tarafından yönetildiğini doğrulamıştı.

Konuya dair açıklama yapan Ali Nezar, “ABD Hazine Bakanlığının uyguladığı yaptırımlar Irak limanları ve petrol ihracatıyla ilgili değil, özel şirket ve ulaştırma sahibi olan şahıslarla ilgilidir, dolayısıyla bunların SOMO ile hiçbir ilgisi yoktur.” dedi.

Ali Nezar, Irak’ın varlıklarını korumaya yönelik tüm yönergelere ve kararlara bağlı olduklarının altını çizdi.

ABD Hazine Bakanlığının söz konusu açıklamasına göre Iraklı iş insanı Selim Ahmed Said’in yönettiği şebeke, 2020 yılından bu yana milyarlarca dolar değerinde İran petrolü satın aldı. Ardından bu petrol, ya Irak petrolü olarak ya da Irak petrolüyle karıştırılarak uluslararası piyasalarda satıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Hazine Bakanlığı, İran rejiminin gelir kaynaklarını hedef almaya kararlı. Tahran’ın yıkıcı faaliyetlerinde kullandığı mali kaynaklara erişimini engellemek için ekonomik baskıyı sürdüreceğiz.”

Açıklamada, İran petrolünün gizlice taşınmasında kullanıldığı tespit edilen bazı gemilere de yaptırım uygulandığı belirtilmişti.