Yatırım sektörü Dokuzuncu Kabine döneminde önemli bir büyüme kaydetti

16 saat önce

Kürdistan Bölgesi'nin Dokuzuncu Hükümet Kabinesi döneminde yatırım sektöründe önemli bir büyüme yaşandı ve bu dönemde toplam yatırım projelerinin yaklaşık yüzde 45'i lisans aldı.

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, yatırım projelerinin sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeninin, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yatırımcılardan herhangi bir vergi ve ücret talep etmemesi olduğunu belirtirken, 2006 yılından bu yana 1540 yatırım projesinin (yaklaşık yüzde 45) lisans aldığını belirtti.

Şukri, ayrıca "Bu projeler, çoğunluğu sanayi, ticaret ve turizm sektörlerinde olmak üzere 11 farklı sektöre ayrılmış olup, toplam değeri 12 milyar doları aşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar arasında toplam değeri 5 milyar doları aşan 11 ortak proje hayata geçirilmiştir." dedi.

Dokuzuncu Kabinenin en önemli projelerinden biri, günlük 8000 ton çimento üretim kapasitesine sahip bir çimento fabrikasıdır. Gelişmiş bir sistemle işletilen fabrika, yalnızca iç ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda Irak'ın orta ve güney kesimleri ve yurt dışına da ihracat yapmaktadır.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, ekonomik altyapının geliştirilmesine özel önem vermiş ve yatırım için uygun bir ortam yaratmaya çalışmıştır.