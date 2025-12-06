Kanada, Suriye ve HTŞ'yi terör listesinden çıkardı

2 saat önce

Kanada, Suriye'yi “terörü destekleyen yabancı devletler listesi”nden ve Beşar Esad'ın devrilmesine yardımcı olan muhalif ittifakın lideri Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) “terör örgütleri listesi”nden çıkardı.

Kanada Hükümeti, dün yaptığı açıklamada, Suriye'yi terörü destekleyen yabancı devletler listesinden çıkardığını duyurdu.

Açıklamada, Esad rejiminin devrilmesine yardımcı olan muhalif ittifakın lideri olan Heyet Tahrir Şam'ın da terör örgütleri listesinden çıkarıldığı bildirildi.

Hükümet yaptığı açıklamada, "Bu önlemler, Birleşik Krallık ve ABD de dahil olmak üzere müttefiklerimiz tarafından yakın zamanda alınan kararlarla uyumlu olup, Suriye geçiş hükümetinin Suriye'de istikrarı teşvik etme ve vatandaşları için kapsayıcı ve güvenli bir gelecek inşa etme, bölgesel istikrarı teşvik etmek ve terörizmle mücadele etmek için küresel ortaklarla çalışma çabalarını takip etmektedir." ifadelerine yer verdi.

-Suriye, kararı memnuniyetle karşıladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kanada Hükümetinin Şam’a yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, memnuniyetle karşılanan bu adımın "Suriye halkının yaşamı ve hayati sektörleri üzerinde yıllardır süren yaptırımların olumsuz etkilerine dair artan farkındalığı yansıtan olumlu bir gelişme" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Suriye ile Kanada arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından önemli bir dönüm noktası teşkil ettiği vurgulanarak, bunun çok taraflı ortaklıklarda yeni bir aşamaya kapı araladığı kaydedildi.

Suriye’nin tüm uluslararası ortaklarla diyaloğa ve iş birliğine hazır olduğu kaydedilen açıklamada, bu yaklaşımın ülkedeki ekonomik toparlanma, yeniden imar çabaları ile bölgesel ve uluslararası güvenliğin desteklenmesine katkı sunacağı aktarıldı.