AB'den X'e 120 milyon avro para cezası

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk'ın X platformuna, "aldatıcı mavi tik" uygulaması ve şeffaflık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası verdi.

AB, X'in şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirlterek, 120 milyon avro para cezası uyguladı.

Söz konusu ceza, esasen üç ana ihlale dayanıyor. Cezanın 45 milyon avroluk kısmı, kullanıcılara parayla verilen ve hesapların gerçekliğini belirlemeyi zorlaştıran aldatıcı "mavi tik" doğrulama rozeti için kesildi.

35 milyon avro, yasa dışı dolandırıcılık ve siyasi kampanyalara karşı koruma sağlamak adına reklamverenlerin kamuya açık bir listesini sunma zorunluluğunu yerine getirmemekten kaynaklandı.

Kalan 40 milyon avro ise, araştırmacıların siyasi içerik gibi tartışmalı konuları izlemek için ihtiyaç duyduğu kamuya açık verilere erişimi sağlamadaki eksiklikler nedeniyle uygulandı.