OPEC, Irak'ın petrol üretimindeki payını artıracak

8 saat önce

OPEC Plus üyesi sekiz ülke, Irak'ın petrol üretimindeki payının 2026 yılının ilk çeyreğinde günlük 4 milyon 273 bin varile çıkarılması konusunda anlaştı.

Basında yer edinen haberlere göre Irak, Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın aralarında bulunduğu 8 OPEC Plus üyesi, küresel piyasa durumunu ve geleceğe yönelik beklentileri gözden geçirdi.

Anlaşmaya göre Irak'ın payı Ocak-Nisan 2026 döneminde günlük 4 milyon 273 bin varil olacak.

Suudi Arabistan günlük 10 milyon 103 bin varil, Rusya 9 milyon 574 bin varil, BAE 3 milyon 411 bin varil ve Kuveyt ise 2 milyon 580 bin varil ile ikinci sırada yer alacak.

Kazakistan'ın gelecek yılın ilk çeyreğindeki petrol üretimi günlük 1 milyon 569 bin varil olacak. Bunu günlük 971 bin varil ile Cezayir ve 811 bin varil ile Umman takip edecek.

Üye ülkeler, OPEC Plus tarafından belirlenen mekanizma üzerinde anlaştı.