UNRWA'nın görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

3 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) görev süresi 3 yıl daha uzatıldı.

BM Genel Kurulunda, UNRWA'nın görev süresine ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada, 151 ülke UNRWA'nın görev süresinin 3 yıl daha uzatılması için "evet" oyu kullanırken, ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 10 ülke "hayır" oyu verdi, 14 ülke de "çekimser" kaldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Kurulunun UNRWA'nın görev süresini 3 yıllığına uzatma yönündeki ezici çoğunluğunu takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Lazzarini, bu oylama sonucunun, dünya genelindeki insanların Filistinli mültecilerle olan geniş dayanışmasını yansıttığını belirtti.

Bunun, uluslararası toplumun, Filistinli mültecilerin yıllardır süren sıkıntılarına adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar ihtiyaçlarını destekleme sorumluluğunun da bir göstergesi olduğuna işaret eden Lazzarini, "Bu oylamanın, görev süresinin yerine getirilmesini sağlamak için gerçek bir bağlılığa ve uygun kaynaklara dönüştürülmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.