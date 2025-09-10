Muhammed Şukri: Kürdistan Bölgesi'nde 367 konut projesi bulunmakta

1 saat önce

Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri, Kürdistan Bölgesi'nde 360'tan fazla konut projesi bulunduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Hükümetin işgücünü artırma planı kapsamında Kürdistan Bölgesi'nde 367 konut projesi bulunuyor." dedi.

Tamamlanmamış projelerin sorunlarını çözmeye ve yatırımları yeniden başlatmaya çalıştıklarını belirten Şukri, herhangi bir ihmalkarlığa kaşrı göz yummayacaklarını, bu çerçevede 160'tan fazla ruhsatın yatırımcılardan geri çekilerek başka bir yatırımcıya verildiğini belirtti.

Konut projelerinde Runaki projesinin uygulanmasıyla ilgili olarak Muhammed Şukri, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar birçok konut projesine 24 saat elektrik sağlandı, önümüzdeki hafta yaklaşık altı proje daha Runaki projesine dahil olacak."

Irak'ın en büyük alçıpan fabrikasının yakında Erbil'de faaliyete geçeceğini belirten Şukri, "Projelerde yerel malzeme kullanılmasını talep ettik." dedi.