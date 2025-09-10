Almanya'da yaşayan bir Kürt genci dünyanın en yüksek kulesinin maketini sergileyecek

6 saat önce

Almanya'da bir Kürt genci, tasarımının kendisine ait olduğu dünyanın en yüksek kulesinin maketini sergileyecek.

Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan ve Mimarlık Bölümünden mezun olan Şemzin Abbas, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, kulenin 3150 metre yüksekliğinde olduğunu söyledi.

Kulenin çevre dostu ve tüm doğal afetlere dayanıklı olacağı şekilde tasarlandığını belirten Abbas, "Kuleyi güneş ve rüzgar enerjisiyle elektrik üretecek şekilde tasarladım." dedi.

Şemzin Abbas, kuleyi tasarlama çalışmalarının yaklaşık iki yıl sürdüğünü aktararak, 48 bin 600'den fazla farklı parça plastik kullanarak kulenin maketini ortaya çıkardığını dile getirdi.

Tasarladığı kulenin maketini, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde San Jose-Friolzham Salonunda sergileyeceğini belirten Abbas, etkinliğin geliri, Kürdistan Bölgesi'ndeki kanser hastalarına bağışlayacağını ifade etti.

Şemzin Abbas, 1993 yılında Kürdistan Bölgesi'nde doğdu. Alphonse Kern-Schule Enstitüsü Mimarlık Bölümünden dereceye girerek mezun oldu.

Yaklaşık yedi yıldır Almanya'da yaşayan Şenzin Abbas, gönüllü Peşmerge olarak terörizm ve DAİŞ'e karşı savaştı ve sağ elinden yaralandı.