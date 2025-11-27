Mesrur Barzani, Çek Cumhuriyeti Başkonsolosu Gjuric'i kabul etti

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Çek Cumhuriyeti’nin yeni Erbil Başkonsolosu Lukas Gjuric'e desteğini ifade etti.

Mesrur Barzani, bugün (27 Kasım 2025 Perşembe günü) Çek Cumhuriyeti’nin Erbil Başkonsolosu Gjuric'i kabul etti.

Başbakan Barzani, Çek Başkonsolosluğuna yeni atanan Gjuric'i tebrik etti ve kendisine desteğini yineledi.

Çek Cumhuriyeti Başkonsolosu ise ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirme arzusunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Kor Mor gaz sahasına yapılan terör saldırısı şiddetle kınandı.