Barzani Ofisinden Kor Mor açıklaması: Saldırıya karşı ciddi ve somut adımlar atılmalı

1 saat önce

Barzani Ofisi, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı Kürdistan Bölgesi'nin, Irak'ın ve tüm vatandaşların çıkarlarına yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

Barzani Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Çemçemal ilçesindeki Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınandı.

Saldırıyı Kürdistan Bölgesi'nin, Irak'ın ve tüm vatandaşların çıkarlarına yönelik bir saldırı olarak nitelendiren Barzani Ofisi, "Bölgeye yönelik bu tür haksız saldırılar geçmişte de defalarca kınanmasına rağmen failleri hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Saldırıya karşı ciddi ve somut adımlar atılmalı, fairler bulunup cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi askıya alındı.