Avrupa Birliği, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınadı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Irak Büyükelçisi Klemens Semtner, Kor Mor gaz sahasına yapılan İHA saldırısından endişe duyduğunu ve saldırıyı kınadığını belirtti.

AB'nin Irak Büyükelçisi Semtner, bugün (27 Kasım 2025 Perşembe günü) Kor Mor gaz sahasına yapılan saldıryla ilgili açıklama yaptı.

Kor Mor gaz sahasına yapılan İHA saldırısından endişe duyduğunu ve vatandaşların enerji altyapısına yapılan saldırıyı kınadığını belirten Semtner, güvenlik ve istikrarı güçlendirmek, vatandaşlara hizmet edecek reformlar gerçekleştirmek için Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetleriyle koordinasyon sağlama taahhütlerini yineledi.

Dün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) gece saatlerinde, Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi askıya alındı.