Neçirvan Barzani'den ENKS'ye: Suriye'de Kürt partilerinin birliği bir zarurettir

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden (ENKS) üst düzey bir heyeti kabul etti.

Neçirvan Barzani, bugün (27 Kasım 2025 Perşembe günü) öğleden sonra Erbil'de Muhammed İsmail başkanlığındaki ENKS heyetini Başkanlığı'nı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre konuk heyet, Suriye'deki son siyasi ve güvenlik gelişmeleri, ülkedeki Kürtlerin ve diğer toplulukların durumu hakkında bilgi verdi. Ayrıca, konseylerinin siyasi süreç ve müzakerelerdeki rolü ve konumunu vurguladı.

Neçirvan Barzani ise, bölgenin müzakere sürecine verdiği desteği yineleyerek, "Kürt partilerinin birliği ve mutabık olması bir zarurettir." dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ayrıca, Suriye'de istikrar ve ilerlemenin tek yolunun tüm toplumların haklarını korumak ve bir arada yaşamayı sağlamak olduğunu vurguladı.

ENKS heyeti ise Neçirvan Barzani'nin Suriye'deki Kürt sorununu çözme çabalarındaki sürekli ve etkili rolünü ve Kürdistan Bölgesi'nin sağladığı desteği övdü.

Görüşmede ayrıca bölgedeki genel durum ve iki tarafın ortak çıkarlarını ilgilendiren konular ele alındı.