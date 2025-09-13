Irak'ta 1 milyon ağacın yok olma nedeni belli oldu!

1 saat önce

Yeşil Irak Gözlemevi, Irak'ta son iki yılda 1 milyon ağacın yok olmasının arkasında beş neden olduğunu belirtti.

Yeşil Irak Gözlemevinden 13 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Irak'ta son iki yılda kuraklık nedeniyle bir milyon ağaç kaybedildi, ağaçların çoğu kurudu veya hastalandı.” ifadesi yer aldı.

“Ağaçların kurumasının bir diğer nedeni da balıkçı dükkanlarına satılmak üzere bazı bahçe ve ormanlardaki suyun kesilmesidir; bu özellikle Ninova ve Vasıt eyaletlerinde uygulanmakta.” denilen açıklamada, ticari veya konut projeleri inşa etmek için çok sayıda ağacın söküldüğü ve yerine başka ağaç dikilmemesi nedeniyle yeşillik oranının yok edildiği kaydedildi.

Bazıları yaşlı olan birçok ağacın da kamu hizmetleri projeleri nedeniyle yok edildiği vurgulanan açıklamada, “Müteahhitlere de bunların yerine küçük ağaçlar dikmeleri talimatı verildi, ancak küçük ağaç dikmek işe yaramaz çünkü büyümeleri için yıllarca sulama ve bakım gerektirirler.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, “Bazı kişiler, bölgeyi tamamen boşaltıp, hükümet kararlarından yararlanacak vatandaşlara arsa olarak satışa sunmak amacıyla bahçeleri ve ormanları ateşe vererek çok sayıda ağacı yaktı. Bu olay, yakın zamanda Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesindeki bir parkta yaşandı.” ifadeleri kullanıldı.