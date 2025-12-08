BM: Esad'ın devrilmesi sonrası 3 milyondan fazla Suriyeli geri döndü

2 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından 3 milyondan fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü bildirdi.

Suriye'de uzun yıllara dayanan Esad rejimi sona erdi. 8 Aralık'ta devrilen rejimden sonra muhalifler, geçici hükümeti kurdu ve yeniden inşa sürecine başladı. Bu süreçte Suriyelilerin evlerine dönüşü de yoğunlaştı.

BMMYK'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından, Suriyelilerin evlerine geri dönüşlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Aralık 2024'ten bu yana yerinden edilmelerde kayda değer düşüş olduğu belirtilen raporda, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra ülkeye dönüşlerin yoğunlaştığı vurgulandı.

Güvenlik durumunun istikrara kavuşturulması için uluslararası toplumun Suriye'ye daha fazla destek vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun da Suriye'yi terk eden vatandaşların geri dönüşüne ivme kazandıracağı belirtildi.

Açıklamada, 1,1 milyondan fazla mültecinin Suriye'ye geri döndüğü, ülke içinde yerinden edilen 1,9 milyondan fazla Sıriyeli ise evlerine döndüğü kaydedildi.