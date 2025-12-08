Trump: Zelenskiy barış planımı okumadı, hayal kırıklığı yaşadım

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin önerdiği "barış planını" okumadığını ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Trump, Kennedy Center'da katıldığı etkinlikte, basın mensuplarına gündeme dair açıklamalar yaptı.

Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik ABD'nin önerdiği planı henüz okumadığını belirten Trump, bu nedenle hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Trump, Ukrayna halkının ve Rusya'nın planı "beğendiğini" savunarak, "Zelenskiy'nin bu konuda bir sorununun olmadığından emin değilim." dedi.

ABD ile Ukrayna heyetleri, 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Heyetler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında 30 Kasım'da da Florida eyaletinde ABD'nin barış planını görüşmek üzere bir araya gelmişti.