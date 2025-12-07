Aydın Maruf: Birlikte yaşama kültürünü hedef alan her türlü girişime karşıyız

25 dakika önce

Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Erbil'in Koye ilçesindeki Hristiyanlarını ve Hermote mezarlığını ziyaret ederek, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin birlikte yaşama kültürünü bozulmasına karşı olduğunu söyledi.

Bakan Maruf, 7 Aralık 2025 Pazar günü, Koye'deki Hristiyanları ve Hermote köyündeki Hristiyan mezarlığını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Aydın Maruf, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, dini ve etnik gruplar arasındaki birlikte yaşama kültürünü hedef alan her türlü girişime şiddetle karşı çıktığını vurguladı.

Geçtiğimiz hafta (3 Aralık 2025) Koye ilçesine bağlı Hermote köyünde bir Hristiyan mezarlığına saldırı düzenlenerek birkaç mezar tahrip edilmişti.