Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre saat 22.17'de merkez üssü Tuşba olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD'ın açıklamasında, meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.