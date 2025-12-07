Süleymaniye'de ilk mobilya fuarı açıldı

1 saat önce

Süleymaniye'de ilk mobilya fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

6 Kasım'da başlayan fuar, 13 Kasım'a kadar Süleymaniye Uluslararası Fuarı'nda devam edecek. Fuar, her gün 11:00 - 18:00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak.

İran'ın Hemedan, İsfahan, Tahran ve diğer bölgelerinden 10 firma fuara katılıyor. Fuarın amacı, Kürdistan Bölgesi ile İranlı iş insanları arasında bir köprü kurmak.

Mobilya fabrikası sahibi Hüseyin Salihi, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Bu fuar için dört-beş aydır hazırlanıyoruz. Amacımız en iyi kaliteyi uygun bir fiyat ile sunmak. Süleymaniye halkının isteklerini yakından öğrenmek ve onlar için ne tasarlayabileceğimizi öğrenmek için buradayız." dedi.

Şu anda mobilya pazarı oldukça hareketli ve yerli ürünlerin yanı sıra Türkiye, Çin, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden de mobilya ithal ediliyor.

İthalatçılar ve İhracatçılar Birliği Halepçe Şubesi Başkanı Ceza Reza, "Elde belirli bir istatistik olmasa da, genel olarak İran'dan 6-7 milyar dolar değerinde mobilya ürünleri ithal ediliyor." ifadesini kullandı.