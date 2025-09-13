Irak’ın Kürdistan petrolünün ihracatının askıya alınması nedeniyle uğradığı zarar belli oldu

28 dakika önce

Eco-Irak, Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatının durdurulmasının yol açtığı zararın günlük 11,16 milyon dolar olduğunu ve zarardan Irak Parlamentosunun sorumlu olduğunu söyledi.

Ekonomik konularla ilgilenen Eco-Irak, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü, Kürdistan Bölgesi petrolünün askıya alınmasının yol açtığı zarara yer verilen bir raporunu yayınladı.

Kürdistan Bölgesi’nin iç tüketim için 50 bin varil petrolün yanı sıra yaklaşık 230 bin varil ham petrol ihraç etmesinin beklendiği kaydedilen raporda, petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetinin varil başına yaklaşık 16 dolar olarak belirlenmesinin ön görüldüğü aktarıldı.

Rapora göre petrolün Türkiye'deki Ceyhan limanı üzerinden teslimat maliyetinin varil başına 1,50 dolar olarak belirlenmesi bekleniyordu.

"Bu maliyetler düşüldükten sonra günlük 230 bin varil petrolün varil başına 66 dolardan satılması durumunda ihracat karının 11,16 milyon dolar olması bekleniyor." denilen raporda, "Kürdistan petrolünün ihracatının durması nedeniyle Irak aylık 334 milyon dolar, yıllık ise 4 milyar dolardan fazla zarar ediyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, “Irak Parlamentosu, petrol ve doğalgaz yasasının çıkarılamaması nedeniyle Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının durmasından sorumludur.” ifadesi yer aldı.