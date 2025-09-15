Politika

Başbakan Barzani ABD’den gelen Süryani heyeti kabul etti

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi'nde birlikte yaşama kültürü ve din özgürlüklerini daha da geliştirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Mesrur ​​Barzani, 15 Eylül Pazartesi günü, ABD'den gelen Süryani Adalet Vakfı Başkanı Sam Dermo başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre heyet, Kürdistan Bölgesi'ndeki barışçıl birlikte yaşama ve özgürlüğü övdü.

Başbakan Barzani ise Kürdistan Bölgesi Hükümetinin tüm toplulukların haklarını koruma ve Kürdistan Bölgesi'nde birlikte yaşama kültürü ve din özgürlüklerini daha da geliştirme konusundaki kararlılığını yineledi.

 
 
 
 
