CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Kılıç gözaltına alındı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.