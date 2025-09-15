Irak'ın su rezervinin %8 olduğu bildirildi

58 dakika önce

Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Halid Şimal, ülkede su kaynaklarının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tükenmesinden endişe duyduğunu belirterek, Irak'ın su hakkının yalnızca dörtte birini aldığını söyledi.

Sözcü Halid Şimal, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Irak’ın su seviyesindeki düşüşten derin endişe duyduğunu, bölgesel ve uluslararası su haklarının yüzde 30'undan azını aldığını bildirdi.

Irak'ın su kaynaklarının yüzde 70'inin yurtdışında bulunduğunu ancak hakkı olandan çok azını aldığını kaydeden Halid Şimal, “Geçen yıl suyun yaklaşık yüzde 60'ı yurtdışından geliyordu, ancak bu yıl yarı yarıya azaldı.” dedi.

Halid Şimal, “Irak'ın su rezervleri sadece yüzde 8'dir. Bu, ülke tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumdur.” ifadesini kullandı.

Yeşil Irak Gözlemevinden 4 Eylül’de yapılan açıklamada, Türkiye'deki barajların Irak'ın su güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'de Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeki barajlarda depolanan su hacminin 80 milyar metreküpe ulaştığı, bunun da Musul Barajı'nın depolama kapasitesinin 8 katına denk geldiği belirtildi.

Gözlemevi, barajların inşasından önce Irak'ın tarım, ormancılık ve sulak alanların korunması için yeterli suya sahip olduğunu, ancak şu anda ihtiyaç duyduğu suyun yalnızca yüzde 35'ine erişebildiğini duyurdu.

Irak'a şu anda Dicle Nehri'nden saniyede sadece 200 metreküp su sağlanırken, ülkenin saniyede 450 metreküp suya ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, "Fırat Nehri'nden şu anda saniyede 151 metreküp su sağlanırken, Irak'ın saniyede 350 metreküpe ihtiyacı var." denildi.