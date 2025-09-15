Batman'da silahlı saldırı: Aile katledildi

7 saat önce

Batman'ın Beşiri ilçesinde hafif ticari seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyündeki evlerine dönen Şanlı ailesine Beyçayır köyü mevkisinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pusu kuruldu. Baba Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan eşi Takibe Şanlı, çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı (5), uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tutuldu.

İhbar üzeirne olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şanlı ailesinin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.