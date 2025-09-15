Netanyahu: ABD ile birbirimizden daha iyi müttefiğimiz yok

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail ve Amerika'nın birbirinden daha iyi müttefikleri yoktur." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

Netanyahu, yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Beyaz Sarayda sahip olduğu en büyük dost olduğunu belirten Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ve Amerika'nın birbirinden daha iyi müttefikleri yoktur. Amerika terör karşısında İsrail'in yanında duruyor. Ülkelerimizi korumak için büyük bir güçle, beraber hareket etmeye devam edeceğiz.”

Doha'daki Hamas liderlerine yönelik saldırı için tüm sorumluluğu kabul ettiklerini söyleyen Netanyahu, ABD'nin 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonrasında izlediği tutuma benzer bir tavır içinde olduklarını kaydetti.