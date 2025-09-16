İsrail basını: Ordu Gazze'ye kara harekatı başlattı

4 saat önce

The Jerusalem Post gazetesi, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattığını yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini belirtti.

"Gazze yanıyor." paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.